Аллегри: «Коман нас покидает»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник команды Кингсли Коман перейдет в мюнхенскую «Баварию».

«Это решение игрока. Для нас – это хорошая трансферная операция. Кингсли играл не так много в прошлом сезоне и это нормально, что он решил покинуть клуб, если не чувствует готовности бороться за место в составе», - заявил итальянский специалист.

Сообщается, что Коман перейдет в «Баварию» на правах аренды, но у клуба из Германии будет право первоочередного выкупа игрока за сумму между 20 и 28 миллионами евро.

