Антонов: «Все соперники «Габалы» чрезвычайно опасны и заслуживают уважения»

Нападающий «Габалы» Алексей Антонов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Соперниками подопечных Романа Григорчука будут «Краснодар», дортмундская «Боруссия» и ПАОК.

«Мы получили именно то, что хотели, – приводит официальный сайт УЕФА слова Антонова. – Соперники «Габалы» – сильные команды и известные клубы. Нас ждут шесть интересных матчей, каждый из которых будет крайне важным. Все оппоненты чрезвычайно опасны и заслуживают уважения».

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