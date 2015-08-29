Контракт Перишича с «Интером» будет рассчитан на пять лет

Появилась информация по поводу перехода полузащитника «Вольфсбурга» Ивана Перишича в «Интер», который должен состояться в ближайшее время.

По информации Tmw, хорват подпишет с «нерадзурри» пятилетний контракт. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро, включая бонусы. Ожидается, что соглашение с 26-летним хорватом может быть подписано уже сегодня.

В минувшем сезоне Перишич провел за «Вольфсбург» 24 матча в чемпионате Германии, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.