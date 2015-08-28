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    Ерохин: «Люди поставили деньги на «Терек»? Это их проблемы»

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин прокомментировал итог матча с «Тереком» (3:3), который до начала встречи многие считали договорным.

    - По-хорошему после 2:0 нужно было спокойно играть, доводить дело до победы. Почему-то мы то ли испугались такого счета, пропустили два мяча, потом третий. Пришлось отыгрываться.

    - Представляете, какие бы пошли разговоры про "Урал", если бы вы не сравняли счет?

    - Все эти разговоры до игры. Мы бы при любом раскладе были без вины виноватыми. Кто-то придумал что-то про странный характер матча, и понеслось.

    - После вызова в сборную вы забиваете во втором матче кряду.

    - Да я бы не связывал эти события. Я стараюсь в каждом матче искать голевые шансы. Хорошо, что пока получается (смеется).

    - Теперь-то наверняка рассчитываете сыграть против шведов?

    - Тренеру виднее.

    - Как восприняли отъезд Гончаренко, он вернется?

    - Не могу ничего сказать. Лучше обращаться к руководителям клуба.

    - Представляете, сколько людей, поставивших на победу "Терека", потеряли деньги?

    - А что я тут могу сказать? Я ничего не буду им советовать. Они поступили так, как посчитали нужным, я же делал свою работу. Я что, теперь должен чувствовать себя виноватым? (смеется) Это их проблемы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2015 20:13
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