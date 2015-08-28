Кононов: «Все три соперника мне хорошо знакомы»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы и отметил, что все соперникик ему знакомы.

«Дортмундская «Боруссия», вне всяких сомнений, является фаворитом квартета и главным претендентом на попадание в весеннюю стадию турнира. А три остальных команды, включая «Краснодар», будут разыгрывать вторую путевку и имеют примерно равные шансы на выход из группы.

Все три соперника мне хорошо знакомы. С «Боруссией» я встречался на групповом этапе Лиги Европы, когда работал главным тренером «Карпат». Тогда мы во Львове уступили 3:4, но матч получился очень зрелищным, захватывающим, державшим всех в напряжении до самого финального свистка. С ПАОКом «Карпаты» тоже играли, в раунде плей-офф, и нам удалось пройти греческую команду. ПАОК – клуб с серьезными традициями, атмосфера на стадионе в Салониках очень хорошая, и играть с этим коллективом всегда непросто. Что касается «Габалы», то я хорошо знаю главного тренера команды из Азербайджана – Романа Григорчука. Это сильный специалист, работавший с украинскими клубами. Одесский «Черноморец» он не так давно вывел в Лигу Европы, и там команда выступила достаточно удачно. Сейчас цвета «Габалы» защищают несколько футболистов из Украины, которые мне также знакомы, так что с этим соперником тоже нужно будет считаться.

Нам нужно хорошо подготовиться и отдать все силы, всю свою энергию, чтобы достойно выступить и постараться выйти из группы. Будем стремиться в каждом матче играть на победу, тем более что обыгрывать можно любого соперника, в том числе и «Боруссию», – заявил Кононов.