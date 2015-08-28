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    Лига Европы. «Рубину» достались «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон»

    "Рубин" узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы во время жеребьевки, состоявшейся сегодня в Монако. Казанцы попали в группу В, где встретятся с английским "Ливерпулем", французским "Бордо" и швейцарским "Сьоном".

    Отметим, "Ливепруль" и "Сьон" только начнут свои выступления в Лиге Европы, а "Бордо" прошел в квалификации кипрский АЕК и казахстанский "Кайрат".

    Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний - 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 15:10
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +790

      denisov 29 августа 2015, 22:15

      Рубин сейчас очень плохо выглядит. Думаю, 3 место

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 29 августа 2015, 11:31

      Даже не знаю! В таком состоянии как сейчас Рубину ничего не светит. Но есть ещё время наладить игру. Так что шансы Рубина на выход из группы 50/50. В любом случае удачи казанцам!

      0
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      Рейтинг: +36

      graf34 28 августа 2015, 21:03

      Ну-ну, точно команда Ливепруль впервые играют в лиге... Я там встречал только команду Ливерпуль, а Ливепруль - что-то новенькое...если считать, что Рубин нынешний старается играть в атакующий футбол, то у него точно нет никаких шансов выйти из группы... В лучшем случае - третье место.

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      Рейтинг: +10

      uznyi 28 августа 2015, 20:37

      самая тяжёлая группа для наших команд!
      Рубину больше всех не повезло, но не будем отчаиваться, вспомним сколько крови Рубин Барсе попил!
      так что удачи Казанцам!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 28 августа 2015, 20:30

      Чё за команда "Ливепруль", из какого города, в какой английской лиге играет?

      -1
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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 28 августа 2015, 19:43

      Самый тяжелый жребий (учитывая силу Рубина), наверное, тяжелее даже, чем у лошадей... Переживать за Рубин буду искренне (особо за Билей!!!)

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 28 августа 2015, 19:06

      Можно у Сьона очко отвоевать в Казани.

      1
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 августа 2015, 18:35

      Тяжелая группа, максимум 3-е место((

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      Рейтинг: +272

      Inks 28 августа 2015, 18:31

      опять французы...

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      Рейтинг: +13

      hummergt4 28 августа 2015, 18:19

      Это смертельная группа для нас.....

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