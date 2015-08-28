Лига Европы. «Рубину» достались «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон»

"Рубин" узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы во время жеребьевки, состоявшейся сегодня в Монако. Казанцы попали в группу В, где встретятся с английским "Ливерпулем", французским "Бордо" и швейцарским "Сьоном".

Отметим, "Ливепруль" и "Сьон" только начнут свои выступления в Лиге Европы, а "Бордо" прошел в квалификации кипрский АЕК и казахстанский "Кайрат".

Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний - 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.