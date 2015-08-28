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  • Лига Европы. «Рубину» достались «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон»

Лига Европы. «Рубину» достались «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон»

28 августа 2015, 15:10
24

«Рубин» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы во время жеребьевки, состоявшейся сегодня в Монако. Казанцы попали в группу В, где встретятся с английским «Ливерпулем», французским «Бордо» и швейцарским «Сьоном».

Отметим, «Ливепруль» и «Сьон» только начнут свои выступления в Лиге Европы, а «Бордо» прошел в квалификации кипрский АЕК и казахстанский «Кайрат».

Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний – 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Рубин Ливерпуль Бордо Сьон
Комментарии (24)
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Caesar555
1440765250
Бердыевский Рубин образца 2012-2013 сезона вышел бы с 1 места из этой группы, а сегодняшний Рубин может вообще не выйти.
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Multivitamin
1440769806
Вангую, в ЧР проигрывает пару матчей Рубин, тренера увольняют, на его место приходит Гончаренко, Рубин выходит из группы со 2ого места, отставая от Ливерпуля на 1-2 очка))))
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Jakson Soccer
1440776121
Тяжелая группа, максимум 3-е место((
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vitvik
1440778015
Можно у Сьона очко отвоевать в Казани.
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Fedor Caligula
1440780222
Самый тяжелый жребий (учитывая силу Рубина), наверное, тяжелее даже, чем у лошадей... Переживать за Рубин буду искренне (особо за Билей!!!)
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GM
1440783055
Чё за команда "Ливепруль", из какого города, в какой английской лиге играет?
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uznyi
1440783471
самая тяжёлая группа для наших команд! Рубину больше всех не повезло, но не будем отчаиваться, вспомним сколько крови Рубин Барсе попил! так что удачи Казанцам!
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graf34
1440785016
Ну-ну, точно команда Ливепруль впервые играют в лиге... Я там встречал только команду Ливерпуль, а Ливепруль - что-то новенькое...если считать, что Рубин нынешний старается играть в атакующий футбол, то у него точно нет никаких шансов выйти из группы... В лучшем случае - третье место.
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mdu86
1440837108
Даже не знаю! В таком состоянии как сейчас Рубину ничего не светит. Но есть ещё время наладить игру. Так что шансы Рубина на выход из группы 50/50. В любом случае удачи казанцам!
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denisov
1440875723
Рубин сейчас очень плохо выглядит. Думаю, 3 место
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