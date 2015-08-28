Лига Европы. «Рубину» достались «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон»

«Рубин» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы во время жеребьевки, состоявшейся сегодня в Монако. Казанцы попали в группу В, где встретятся с английским «Ливерпулем», французским «Бордо» и швейцарским «Сьоном».

Отметим, «Ливепруль» и «Сьон» только начнут свои выступления в Лиге Европы, а «Бордо» прошел в квалификации кипрский АЕК и казахстанский «Кайрат».

Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний – 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.