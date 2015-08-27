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Промес: «Не хотел бы делать далеко идущих прогнозов»

27 августа 2015, 18:20
3

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об ожиданиях от матча с «Анжи» и высказал свое мнение о перспективах клуба на сезон:

«Посмотрим, не стал бы после шести игр говорить о том, что мы обязательно станем чемпионами. Посмотрим, как команда будет выглядеть после большего количества игр.

Нам в первую очередь надо фокусироваться на каждом следующем матче. Не хотел бы делать далеко идущих прогнозов.

«Анжи» сейчас нужны очки, и они будут к этому стремиться. Нам нужно концентрироваться на своей игре, разработать хороший план, понимать, что у них есть сильные индивидуальные футболисты, прежде всего, в линии атаки. Нам нужно готовиться к этому матчу», – сказал голландец.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Промес Квинси
Комментарии (3)
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Чикомас
1440689045
Ну если повезет, смогут удержаться на престижном 6 месте. Хотя не факт...
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ФК Зенит всея Руси
1440695760
Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Мелет на своей мельнице без остановки, заткнуть невозможно.
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starche
1440698133
Да и не делай!
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