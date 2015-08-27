Промес: «Не хотел бы делать далеко идущих прогнозов»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об ожиданиях от матча с «Анжи» и высказал свое мнение о перспективах клуба на сезон:

«Посмотрим, не стал бы после шести игр говорить о том, что мы обязательно станем чемпионами. Посмотрим, как команда будет выглядеть после большего количества игр.

Нам в первую очередь надо фокусироваться на каждом следующем матче. Не хотел бы делать далеко идущих прогнозов.

«Анжи» сейчас нужны очки, и они будут к этому стремиться. Нам нужно концентрироваться на своей игре, разработать хороший план, понимать, что у них есть сильные индивидуальные футболисты, прежде всего, в линии атаки. Нам нужно готовиться к этому матчу», – сказал голландец.