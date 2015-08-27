Рейнгольд: «Рубин» пройдет эту деревню»

Эксперт Валерий Рейнгольд ожидает, что «Рубин» пройдет в раунде плей-офф Лиги Европы македонский «Работнички». Однако специалист отметил, что команде из Казани нужны перемены.

«Рубин» выиграет и пройдет эту «вторую деревню». Говорю так, потому что в первом матче играли «две деревни». Меня очень разочаровывает игра «Рубина». Команда страшно мучается. Это лишний раз подтверждает тезис, что футбол делают мастера, а не подмастерья.

Что будет делать «Рубин» дальше? Будет зависеть от жеребьевки, но в команде нужны какие-то перемены. И это решать руководству. Иначе им будет очень сложно даже в чемпионате России. Все матчи играются на жилах. Мастерства не видно», – сказал Рейнгольд.