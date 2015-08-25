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    Ибрагимович, Гранквист и Вернблум вызваны на матч против России

    Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен огласил состав команды на матчи отбора Евро-2016 против России и Австрии.

    В списке из 24-х футболистов значатся Андреас Гранквист из "Краснодара" и Понтус Вернблум из ЦСКА. Кроме того, вызов на эти матчи получил Златан Ибрагимович, который не смог принять участие в игре Швеция - Россия.

    Полностью заявка команды выглядит так:

    Вратари: Исакссон ("Касымпаша"), Нордфельдт ("Суонси"), Ольсен (ПАОК);

    Защитники: Антонссон ("Копенгаген"), Бенгтссон ("Майнц"), Гранквист ("Краснодар"), Йоханссон ("Гент"), Лустиг ("Селтик"), Милошевич ("Бешикташ"), М. Ольссон ("Норвич Сити"), Вендт ("Боруссия" М);

    Полузащитники: Дурмаз ("Олимпиакос"), Экдаль ("Гамбург"), Халили ("Мерсин Идманюрду"), Чельстрем ("Грассхоппер"), Ларссон ("Сандерленд"), Левицки ("Мальме"), Вернблум (ЦСКА), Зенгин ("Трабзонспор").

    Нападающие: Берг ("Панатинаикос"), Форсберг ("Лейпциг"), Ибрагимович ("ПСЖ"), Телин ("Бордо"), Тойвонен ("Ренн").

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 18:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18

      Молотобоец1895 26 августа 2015, 06:04

      дурмаза туда же

      0
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      Рейтинг: +18

      Молотобоец1895 26 августа 2015, 06:03

      Милошевич ("Бешикташ")Лустиг ("Селтик")Левицки ("Мальме")Ибрагимович ("ПСЖ") шве"д"ция вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 26 августа 2015, 02:58

      Мы, понимаете ли, этому конскому костолому работу дали, кормим его за народный счёт, а он против нас играть собрался. Против своего тренера, который подогнал сваргания, в том числе и для него, пару липовых чемпионств и левейшее серебро, играть собрался? А заодно запланировал, наверное, ещё парочку своих одноклубников в лазарет отправить. Он же ведь только грубо фолить и умеет.

      -2
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      Рейтинг: +10

      archie 25 августа 2015, 19:04

      очень все предсказуемо будет=) знаю ставочку - бетон=))

      -1
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 25 августа 2015, 18:57

      легкая победа для шведов

      -2
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws > Serjinho 25 августа 2015, 19:55

      надеюсь помучаются

      -1
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