Нобоа: «В Греции «Ростов» боролся бы за медали»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о причинах, побудивших его уйти их ПАОКа. Эквадорец также сравнил уровни чемпионатов России и Греции.

«Меня в Греции все устраивало. Но когда тебе звонит Бердыев и предлагает перейти в его команду – сложно удержаться. Дважды меня просить не пришлось. Свое согласиедал быстро. Оставалось договориться клубам.

Жене так нравилось в Греции, что она даже не хотела уезжать. Все-таки Салоники – курортный город. Пляж, море. Нам нравилось там проводить время, но «Ростов» сделал такое предложение, от которого нельзя было отказываться

Уровень чемптоната Греции намного ниже российского. В Греции есть всего три серьезные команды – ПАОК, «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Остальные далеко позади. Отметил бы только атмосферу на матчах. Иногда болельщики устраивали такие пирошоу, что захватывало дух.

На что бы мог там мог претендовать «Ростов»? С этим тренером и составом мы бы боролись за медали», - сказал Нобоа.