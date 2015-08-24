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    Нобоа: «В Греции «Ростов» боролся бы за медали»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о причинах, побудивших его уйти их ПАОКа. Эквадорец также сравнил уровни чемпионатов России и Греции.

    «Меня в Греции все устраивало. Но когда тебе звонит Бердыев и предлагает перейти в его команду – сложно удержаться. Дважды меня просить не пришлось. Свое согласиедал быстро. Оставалось договориться клубам.

    Жене так нравилось в Греции, что она даже не хотела уезжать. Все-таки Салоники – курортный город. Пляж, море. Нам нравилось там проводить время, но «Ростов» сделал такое предложение, от которого нельзя было отказываться

    Уровень чемптоната Греции намного ниже российского. В Греции есть всего три серьезные команды – ПАОК, «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Остальные далеко позади. Отметил бы только атмосферу на матчах. Иногда болельщики устраивали такие пирошоу, что захватывало дух.

    На что бы мог там мог претендовать «Ростов»? С этим тренером и составом мы бы боролись за медали», – сказал Нобоа.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2015 10:54
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    Комментарии (4)
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    stas-kst
    1440411308
    Ребята, проверяйте текст перед публикацией ... Хотя бы в ворде...
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    DarkJoy
    1440412443
    ошибки да ошибки...
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    За Спартак1922
    1440416866
    ахах, как всегда по две-три ошибки стабильно. держите марку))
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    ologreds
    1694997324
    numo440128
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