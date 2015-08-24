Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Рубин» - «Зенит» - на «Бомбардире»

    "Рубин" и "Зенит" огорчили своих болельщиков в последних матчах. Чемпион страны в домашних стенах потерпел первое поражение в сезоне от «Краснодара» и позволил ЦСКА единолично возглавить турнирную таблицу, а казанцы играя в большинстве не сумели удержать победный счет в матче Лиги Европы против «Работничков». Не стоит сомневаться, что сегодня настрой на игру у обеих команд будет запредельным, «Зениту» нельзя отпускать одержавших вчера шестую победу подряд армейцев, а «Рубину» необходимо выбираться из подвалов турнирной таблицы.
    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" -"Зенит". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2015 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 24 августа 2015, 17:57

      Сложно пешеходам будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11