Видеотрансляция матча «Рубин» – «Зенит» – на «Бомбардире»

«Рубин» и «Зенит» огорчили своих болельщиков в последних матчах. Чемпион страны в домашних стенах потерпел первое поражение в сезоне от «Краснодара» и позволил ЦСКА единолично возглавить турнирную таблицу, а казанцы играя в большинстве не сумели удержать победный счет в матче Лиги Европы против «Работничков». Не стоит сомневаться, что сегодня настрой на игру у обеих команд будет запредельным, «Зениту» нельзя отпускать одержавших вчера шестую победу подряд армейцев, а «Рубину» необходимо выбираться из подвалов турнирной таблицы.

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