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    Ещенко: «Мы не успевали за «Уралом»

    Защитник махачкалинского «Анжи» Андрей Ещенко дал комментарий после субботнего матча шестого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:1).

    «В первом тайме «Урал» очень хорошо играл. Создавал нам множество проблем. Не в том смысле, что возникали какие-то голевые моменты. Соперник играл в комбинационный футбол, мы просто не успевали. Во втором тайме мы сделали замены. Нормально играли и до удаления – создали несколько моментов. Ну, а потом и удаление сказалось, конечно», - сказал Ещенко.

    Источник: ФК «Анжи»

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    23.08.2015 13:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      adebade 23 августа 2015, 16:08

      Надо было бухнуть хорошенько перед игройигрой да и курнуть не помешало бы.

      0
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      Рейтинг: +56

      Willian05 23 августа 2015, 15:45

      вам нету оправданий если не урал кого выигрывать спартак чтоли D

      1
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      Рейтинг: +10

      НИ 23 августа 2015, 14:09

      мммммммм даааааа((((((((не одного выигрыша

      0
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