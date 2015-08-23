Ещенко: «Мы не успевали за «Уралом»

Защитник махачкалинского «Анжи» Андрей Ещенко дал комментарий после субботнего матча шестого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:1).

«В первом тайме «Урал» очень хорошо играл. Создавал нам множество проблем. Не в том смысле, что возникали какие-то голевые моменты. Соперник играл в комбинационный футбол, мы просто не успевали. Во втором тайме мы сделали замены. Нормально играли и до удаления – создали несколько моментов. Ну, а потом и удаление сказалось, конечно», - сказал Ещенко.