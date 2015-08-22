Бубнов: «Спартак» все три гола забил после ошибок «Амкара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку субботнему матчу шестого тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Спартаком» (1:3).

«Спартак» изначально ехал в Пермь в качестве фаворита, исходя из той игры, которую продемонстрировал на старте. Единственным неудобным фактором для красно-белых был переход на синтетику, но он прошeл абсолютно безболезненно. Гости уверенно контролировали ход игры, создавали опасные моменты и по делу одержали верх. Другое дело, что без невольной помощи «Амкара»не обошлось. Все три гола «Спартака» — следствие грубых ошибок обороны и голкипера хозяев Романа Геруса. В эпизоде с первым мячом защитники позволили Роману Широкову обрезать их одним пасом, а со вторым и особенно третьим — ляпы допустил опытный вратарь. «Амкар» вообще допускает большое количество результативных ошибок. Тот же Герус сплоховал в первом туре с «Краснодаром», оборона привезла пенальти в игре с ЦСКА. С таким коэффициентом надeжности очень трудно претендовать на успех. И столь классные эпизоды как комбинация, завершившаяся голом Януша Гола в концовке, на результат повлиять не в состоянии.

Что касается «Спартака», то при Дмитрии Аленичеве у него появился запас прочности в противостоянии с уступающими в классе оппонентами. Красно-белые варьируют игру в зависимости от обстоятельств: могут сыграть с двумя или тремя центральными защитниками, одним или двумя опорниками и форвардами. Вариативность, тактическая гибкость — это большое подспорье для «Спартака», - сказал Бубнов.