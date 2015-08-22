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    Бубнов: «Спартак» все три гола забил после ошибок «Амкара»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку субботнему матчу шестого тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Спартаком» (1:3).

    «Спартак» изначально ехал в Пермь в качестве фаворита, исходя из той игры, которую продемонстрировал на старте. Единственным неудобным фактором для красно-белых был переход на синтетику, но он прошёл абсолютно безболезненно. Гости уверенно контролировали ход игры, создавали опасные моменты и по делу одержали верх. Другое дело, что без невольной помощи «Амкара»не обошлось. Все три гола «Спартака» — следствие грубых ошибок обороны и голкипера хозяев Романа Геруса. В эпизоде с первым мячом защитники позволили Роману Широкову обрезать их одним пасом, а со вторым и особенно третьим — ляпы допустил опытный вратарь. «Амкар» вообще допускает большое количество результативных ошибок. Тот же Герус сплоховал в первом туре с «Краснодаром», оборона привезла пенальти в игре с ЦСКА. С таким коэффициентом надёжности очень трудно претендовать на успех. И столь классные эпизоды как комбинация, завершившаяся голом Януша Гола в концовке, на результат повлиять не в состоянии.

    Что касается «Спартака», то при Дмитрии Аленичеве у него появился запас прочности в противостоянии с уступающими в классе оппонентами. Красно-белые варьируют игру в зависимости от обстоятельств: могут сыграть с двумя или тремя центральными защитниками, одним или двумя опорниками и форвардами. Вариативность, тактическая гибкость — это большое подспорье для «Спартака», - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.08.2015 23:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67

      SpM_ 23 августа 2015, 19:50

      Вообще-то голы обычно забиваются после ошибок.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 августа 2015, 07:32

      Бубнов,открою вам секрет,ошибки по сути в каждом голе,кто пропускает,значит допустил ошибку!А вот когда судья ошибается,вот это уже другое дело!

      1
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      Рейтинг: +12

      СПАРТАК1981 23 августа 2015, 01:53

      неворужонным глазом видно что СПАРТАК преобразился с приходом Димы
      ВПЕРЕД СПАРТАК

      0
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      ...
      Рейтинг: +966

      Харченко > 23 августа 2015, 04:55

      Долго думал?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 августа 2015, 00:57

      По сути, любой гол - это чья-то ошибка

      0
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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 23 августа 2015, 00:38

      я смотрю тут в новостях миллион комментов

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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 22 августа 2015, 23:45

      Не хочет раньше времени хвалить Спартак. Ну и правильно

      0
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