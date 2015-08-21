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    Молодежное первенство. ЦСКА и «Ростов» разошлись миром, «Анжи» и «Урал» также разделили очки

    В обоих сегодняшних матчах проигрывавшим командам удалось уйти от поражения. ЦСКА заработал результативный балл благодаря голу полузащитника Астемира Гордюшенко, который в концовке матча был удален, а «Урал» спас результативный удар полузащитника Сергея Подоксенова.

    Первенство России среди молодежных команд​. 6-й тур

    ЦСКА (мол.) (Москва) – "Ростов" (мол.) (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чернов, 31. 1:1 – Трошечкин, 51. 1:2 – Хахалев, 54. 2:2 – Гордюшенко, 70.

    "Анжи" (мол.) (Махачкала) – "Урал" (мол.) (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кузьмин, 72. 1:1 – Подоксенов, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2015 18:15
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