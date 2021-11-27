Арбитр Федотов – об удалении Вианы в матче с «Локомотивом»: «Беспредел»

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 42-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Бруно Виана.

«Беспредел от Артема Любимова!

За что Любимов удалил игрока «Химок»?

Игрок «Химок» сыграл в мяч. В его действиях не было грубости или безрассудных действий», – так оценил эпизод экс-судья РПЛ Игорь Федотов.

«Химки» открыли счет в матче, но к перерыву уступают 1:2.

Виана перешел зимой из «Браги».

«Химки» замыкают таблицу РПЛ.

Терюшков: «Удивлен и обескуражен удалением Вианы в матче с «Локомотивом». Возможно, обратимся в ЭСК»

«Химки»: «Будем разбираться, подавать ли протест на участие Кухты в матче»

«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты