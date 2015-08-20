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    Мюллер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

    По сообщениям источников, форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер планирует продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб готов предложить за чемпиона мира 60 миллионов фунтов. Зарплата нападающего составит 1 миллион фунтов в месяц. В клубе хотят, чтобы футболист сам подал запрос о трансфере.

    Манкунианцы очень заинтересованы в подписании игрока, считая, что клуб в таком случае бороться за все возможные трофеи. В свою очередь, переходу Мюллера может поспособствовать произошедший ранее переезд на «Олд Траффорд» его партнера по сборной Бастиана Швайнштайгера, до этого также выступавшего за «Баварию».

    Источник: Caughtoffside

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    20.08.2015 12:57
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 20 августа 2015, 18:42

      Каталонский физрук сломал мюнхенскую машину за два года. Удивительно.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 20 августа 2015, 17:58

      Не факт, что с Ван Галом сработается, Фалькао не смог

      0
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      Рейтинг: +13

      xaros > Димон Алма-Ата 21 августа 2015, 11:52

      Мюллер и ЛВГ уже работали вместе

      0
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      Рейтинг: +34

      MaxReds 20 августа 2015, 17:48

      Мда.....Чтобы развалить Баварию лысому хватило всего 2 года...

      0
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      Рейтинг: +9

      Best since day one 20 августа 2015, 17:09

      Вот это здорово было бы! А то бревнышко динамовское сватают в МЮ...

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 20 августа 2015, 17:06

      ну два немца в составе - залог успеха однозначно.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 августа 2015, 16:20

      Мда, при Хайнкесе такой х ... не было

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      Рейтинг: +92

      Morata29 20 августа 2015, 16:13

      Из Баварии уходят лучшие в МЮ и кажись понятно из-за кого, Гвардиола не тот тренер. Ушел Бастиан, хочет уйти Мюллер, это точно что-то не то. Еще Лам будет, вообще будет жесть.

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      Рейтинг: +16

      suhow6 20 августа 2015, 16:09

      жаль конечно если уйдет

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      Рейтинг: +16

      Шумoff 20 августа 2015, 15:57

      Радиола, он таков!

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      Рейтинг: +10

      KolinAR 20 августа 2015, 15:54

      Он просто не хочет выступать за немецкую барселону

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