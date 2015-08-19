«Ливерпуль» отверг все предложения по Сахо

«Ливерпуль» отклонил все предложения по защитнику команды Мамаду Сахо, которые поступили в клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что к французскому защитнику проявляет интерес итальянская «Рома» и немецкий «Байер». Однако, как сообщает источник, 25-летний игрок все еще входит в планы главного тренера мерсисайдцев Брэндана Роджерса.

По ходу прошлого сезона Сахо редко попадал в стартовый состав «Ливерпуля», во всех соревнованиях за команду провел 28 матчей.

