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    «Ливерпуль» отверг все предложения по Сахо

    «Ливерпуль» отклонил все предложения по защитнику команды Мамаду Сахо, которые поступили в клуб.

    Напомним, ранее сообщалось, что к французскому защитнику проявляет интерес итальянская «Рома» и немецкий «Байер». Однако, как сообщает источник, 25-летний игрок все еще входит в планы главного тренера мерсисайдцев Брэндана Роджерса.

    По ходу прошлого сезона Сахо редко попадал в стартовый состав «Ливерпуля», во всех соревнованиях за команду провел 28 матчей.

    Источник: Skysports

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    19.08.2015 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 19 августа 2015, 18:45

      28 матчей... это не мало, просто травма была у него тяжолая

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