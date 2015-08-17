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    • Российские арбитры получили назначения на матчи еврокубков

    Российские арбитры получили назначения на матчи еврокубков

    Российские арбитры получили назначения на матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов.

    Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Скендербеу» и загребским «Динамо» рассудит бригада во главе с Сергеем Карасевым. Ему помогут Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин, Михаил Вилков и Игорь Демешко.

    Бригада еще одного российского рефери – Владислава Безбородова —-рассудит первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Карабахом». Ему будут помогать Николай Голубев, Максим Гаврилин и Алексей Еськов.

    Напомним, вчера Безбородов был главным рефери на матче РФПЛ между «Локомотивом» и «Тереком» и за несколько минут до окончания встречи не назначил пенальти в ворота грозненской команды.

    Источник: УЕФА

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    17.08.2015 16:04
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