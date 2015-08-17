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    Селюк: «Мкртчан заинтересован в развале «Кубани»

    Агент Дмитрий Селюк заявил, что краснодарская «Кубань» сейчас клуб-банкрот, а виноват в этом председатель совета директоров клуба Олег Мкртчан.
    «В «Кубани» все прислушивались к Мкртчану. А вы вспомните донецкий «Металлург», который в это межсезонье прекратил свое существование, когда его главным акционером был как раз Мкртчан. Теперь у «Кубани» такая же ситуация. Этот так называемый инвестор... Такое ощущение, что он не развивает клуб, а только гребет оттуда деньги. И где этот Доронченко, который кричал что у нас правильно идет спортивная работа, футболисты приходят? Сейчас клуб полный банкрот, во всем! Считаю, что исполняющий обязанности главы Краснодарского края должен быстрее избавиться от Мкртчана, разорвать с ним все отношения, пусть он заберет своих игроков, которые получают миллионы, и уходит. Тогда «Кубань» за гораздо меньшие деньги может собрать нормальную команду, бороться. А это... Это просто проект: «Как взять деньги из бюджета». Вот чем занимались Мкртчан и Доронченко.
    Приход Андрея Аршавина и Романа Павлюченко — тоже, наверное, инициатива Мкртчана. Скорее всего, он пообещал губернатору, что даст деньги на этих игроков, а сам ничего не дает. На сегодняшний день он заинтересован в полном развале «Кубани». Единственное, чего он хочет, чтобы к нему пришли с поклоном и попросили денег. А нужно дать пинка, чтобы он подальше улетел оттуда", - сказал Селюк.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.08.2015 15:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13

      Gekris 17 августа 2015, 23:50

      А чо Селюк не хвалится как он Таврию ( Симферополь) развалил ?

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 17 августа 2015, 21:06

      Не знаю кто виноват, но не хотелось бы, чтобы Кубань снималась с первенства. А дело идет к тому.

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      Рейтинг: +28

      boi1231 17 августа 2015, 19:51

      По моему селюку под зад надо давать ,чтоб он не занимался своими грязными делами!

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 17 августа 2015, 19:07

      Селюк тот еще peace da ball

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 августа 2015, 18:09

      Селюка слушать - себя не уважать...

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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 17 августа 2015, 16:31

      Ну вот, не зря я всю жизнь гнобил этих двух. Меня никто не слушал, хоть Селюка послушайте

      -1
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      Рейтинг: +9

      stom 17 августа 2015, 16:26

      Селюк прав как никогда!

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      Рейтинг: +9

      serz69 17 августа 2015, 16:08

      Всё по делу!!!

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar > serz69 17 августа 2015, 16:29

      Не знаешь сути дела, не болтай: "Всё по делу!!!" Олег Артушевич на свои деньги в то время содержал клуб. А когда Селюка уличили в махинациях с игроками - привёл увёл, получая(воруя) деньги клубные. Заметь деньги Мкртчана. Попёрли его подальше - вот он уже больше двух лет периодически выкладывает этот высер.

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