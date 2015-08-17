Селюк: «Мкртчан заинтересован в развале «Кубани»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что краснодарская «Кубань» сейчас клуб-банкрот, а виноват в этом председатель совета директоров клуба Олег Мкртчан.

«В «Кубани» все прислушивались к Мкртчану. А вы вспомните донецкий «Металлург», который в это межсезонье прекратил свое существование, когда его главным акционером был как раз Мкртчан. Теперь у «Кубани» такая же ситуация. Этот так называемый инвестор... Такое ощущение, что он не развивает клуб, а только гребет оттуда деньги. И где этот Доронченко, который кричал что у нас правильно идет спортивная работа, футболисты приходят? Сейчас клуб полный банкрот, во всем! Считаю, что исполняющий обязанности главы Краснодарского края должен быстрее избавиться от Мкртчана, разорвать с ним все отношения, пусть он заберет своих игроков, которые получают миллионы, и уходит. Тогда «Кубань» за гораздо меньшие деньги может собрать нормальную команду, бороться. А это... Это просто проект: «Как взять деньги из бюджета». Вот чем занимались Мкртчан и Доронченко.

Приход Андрея Аршавина и Романа Павлюченко — тоже, наверное, инициатива Мкртчана. Скорее всего, он пообещал губернатору, что даст деньги на этих игроков, а сам ничего не дает. На сегодняшний день он заинтересован в полном развале «Кубани». Единственное, чего он хочет, чтобы к нему пришли с поклоном и попросили денег. А нужно дать пинка, чтобы он подальше улетел оттуда", - сказал Селюк.