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    Селюк: «Мкртчан заинтересован в развале «Кубани»

    Агент Дмитрий Селюк заявил, что краснодарская «Кубань» сейчас клуб-банкрот, а виноват в этом председатель совета директоров клуба Олег Мкртчан.
    «В «Кубани» все прислушивались к Мкртчану. А вы вспомните донецкий «Металлург», который в это межсезонье прекратил свое существование, когда его главным акционером был как раз Мкртчан. Теперь у «Кубани» такая же ситуация. Этот так называемый инвестор... Такое ощущение, что он не развивает клуб, а только гребет оттуда деньги. И где этот Доронченко, который кричал что у нас правильно идет спортивная работа, футболисты приходят? Сейчас клуб полный банкрот, во всем! Считаю, что исполняющий обязанности главы Краснодарского края должен быстрее избавиться от Мкртчана, разорвать с ним все отношения, пусть он заберет своих игроков, которые получают миллионы, и уходит. Тогда «Кубань» за гораздо меньшие деньги может собрать нормальную команду, бороться. А это... Это просто проект: «Как взять деньги из бюджета». Вот чем занимались Мкртчан и Доронченко.
    Приход Андрея Аршавина и Романа Павлюченко — тоже, наверное, инициатива Мкртчана. Скорее всего, он пообещал губернатору, что даст деньги на этих игроков, а сам ничего не дает. На сегодняшний день он заинтересован в полном развале «Кубани». Единственное, чего он хочет, чтобы к нему пришли с поклоном и попросили денег. А нужно дать пинка, чтобы он подальше улетел оттуда», – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.08.2015 15:31
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    serz69
    1439816919
    Всё по делу!!!
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    stom
    1439818001
    Селюк прав как никогда!
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    Dos_Santos
    1439818277
    Ну вот, не зря я всю жизнь гнобил этих двух. Меня никто не слушал, хоть Селюка послушайте
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    VIPded
    1439824163
    Селюка слушать - себя не уважать...
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    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1439827667
    Селюк тот еще peace da ball
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    boi1231
    1439830275
    По моему селюку под зад надо давать ,чтоб он не занимался своими грязными делами!
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    Neuturungal
    1439834784
    Не знаю кто виноват, но не хотелось бы, чтобы Кубань снималась с первенства. А дело идет к тому.
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    Gekris
    1439844610
    А чо Селюк не хвалится как он Таврию ( Симферополь) развалил ?
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    ologreds
    1694997378
    numo439309
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