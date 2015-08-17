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    Агуэро: «Отставание «Челси» не критично»

    Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро дал комментарий после воскресного матча второго тура АПЛ против «Челси» (3:0).

    «Рад, что забил первый гол, потому что он всегда позволяет чувствовать себя увереннее. Было очень важно одержать победу над «Челси». Это очень сильная команда и действующий чемпион. Вместе с тем, на данном этапе отставание в пять очков для лондонцев не критично», - заявил аргентинец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2015 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Vizor 17 августа 2015, 10:33

      Ещё игры три, и может быть вполне существенным. А Сити реально по такой игре обыграть может МЮ в дерби, Челси дома и Арсенал при должном настрое и некотором стечении обстоятельств. Может быть всякое, но Сити в этом сезоне, по-моему, ещё более будет близок к чемпионству

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 августа 2015, 10:22

      Правильно. Сезон большой, ему видней! (с)))

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