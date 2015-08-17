Агуэро: «Отставание «Челси» не критично»

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро дал комментарий после воскресного матча второго тура АПЛ против «Челси» (3:0).

«Рад, что забил первый гол, потому что он всегда позволяет чувствовать себя увереннее. Было очень важно одержать победу над «Челси». Это очень сильная команда и действующий чемпион. Вместе с тем, на данном этапе отставание в пять очков для лондонцев не критично», - заявил аргентинец.