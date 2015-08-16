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    Моуринью: «После пропущенного мяча мы были лучшими на поле»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью дал комментарий после поединка второго тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

    «Лучшая команда первого тайма выиграла матч. Лучшей командой второго тайма был «Челси». Первый тайм был трудным для нас, мы не создали много моментов, а наш вратарь сделал ряд важных сейвов. Во втором тайме все было по-другому. Если 1:0 на 70-й минуте — сомнительный результат, то 3:0 — совершенно ложный. При счете 1:0 «Челси» был лучшей командой весь второй тайм. Они внесли изменения, потому что при счете 1:0 чувствовали опасность, но мы пропустили второй мяч. Если бы счет стал 1:1, это была бы другая история, у них были бы проблемы. Решение выпустить Мартина Демикелиса было умным. За такие замены меня регулярно критикуют. Их полузащита испытывала проблемы. Вероятно, они должны были заканчивать матч вдевятером», - заявил португалец.

    Источник: Skysports

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    16.08.2015 21:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      spilberg4 17 августа 2015, 04:30

      Проигрывать тоже надо уметь...

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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 17 августа 2015, 03:30

      Такого лицимерного,высокомерного тренера еще не видел

      0
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 17 августа 2015, 01:40

      ЕЩЁ 2 РАЗА

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 16 августа 2015, 22:33

      О БОЖЕ, а он все тот же.... ЛУчшими- худшими, а ведь кроме удара Азара ничего не создали, а МС наверное сегодня мог и 6-0 подшатать этих неучей....ЗАТО РАД ЗА ЕВУ(мед.персонал Челси)-уверн она скакала от радости, когда смотрела игру ....

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 августа 2015, 22:17

      После пропущенного мяча мы были лучшими на поле,поэтому ещё два пропустили

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 16 августа 2015, 21:22

      Да застрелись, чучело :))

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 16 августа 2015, 21:12

      на табло посмотри клоун, лучшие они на поле были))) если бы не Бегович было бы 6-0 и хет-трик Агуэро! просто ниочем маур

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      Рейтинг: +57

      Tex > dzvinka 16 августа 2015, 21:39

      2 победы, 2 ничьих и первое поражение от МС после возвращения Мура.... Глянь как Роджерс и твой Ливерпуль с ними отыграл последние 5 матчей! Собаки лают, караван идет. Челси будет сильнее

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК > Tex 16 августа 2015, 22:35

      челси будет сильнее......Прикольно, вопрос в другом- кого сильнее???Кристал Пэласа и Вест Хэма? тогда Да...а вот на счет попадания в тройку можно поспорить...ПОКА ПЕРЕВЕС НЕ НА СТОРОНЕ ЧЕЛСИ.и гра МЕРТВАЯ

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