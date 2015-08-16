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    • Моуринью: «После пропущенного мяча мы были лучшими на поле»

    Моуринью: «После пропущенного мяча мы были лучшими на поле»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью дал комментарий после поединка второго тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

    «Лучшая команда первого тайма выиграла матч. Лучшей командой второго тайма был «Челси». Первый тайм был трудным для нас, мы не создали много моментов, а наш вратарь сделал ряд важных сейвов. Во втором тайме все было по-другому. Если 1:0 на 70-й минуте — сомнительный результат, то 3:0 — совершенно ложный. При счете 1:0 «Челси» был лучшей командой весь второй тайм. Они внесли изменения, потому что при счете 1:0 чувствовали опасность, но мы пропустили второй мяч. Если бы счет стал 1:1, это была бы другая история, у них были бы проблемы. Решение выпустить Мартина Демикелиса было умным. За такие замены меня регулярно критикуют. Их полузащита испытывала проблемы. Вероятно, они должны были заканчивать матч вдевятером», – заявил португалец.

    Источник: Skysports

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    16.08.2015 21:03
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    Комментарии (10)
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    dzvinka
    1439748721
    на табло посмотри клоун, лучшие они на поле были))) если бы не Бегович было бы 6-0 и хет-трик Агуэро! просто ниочем маур
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    LMI
    1439749320
    Да застрелись, чучело :))
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    Asbjorn
    1439752664
    После пропущенного мяча мы были лучшими на поле,поэтому ещё два пропустили
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439753632
    О БОЖЕ, а он все тот же.... ЛУчшими- худшими, а ведь кроме удара Азара ничего не создали, а МС наверное сегодня мог и 6-0 подшатать этих неучей....ЗАТО РАД ЗА ЕВУ(мед.персонал Челси)-уверн она скакала от радости, когда смотрела игру ....
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    olegiovchenko
    1439764813
    ЕЩЁ 2 РАЗА
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    NORILSK 24
    1439771436
    Такого лицимерного,высокомерного тренера еще не видел
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    spilberg4
    1439775038
    Проигрывать тоже надо уметь...
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    ologreds
    1694997384
    numo439228
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