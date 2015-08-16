Моуринью: «После пропущенного мяча мы были лучшими на поле»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью дал комментарий после поединка второго тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

«Лучшая команда первого тайма выиграла матч. Лучшей командой второго тайма был «Челси». Первый тайм был трудным для нас, мы не создали много моментов, а наш вратарь сделал ряд важных сейвов. Во втором тайме все было по-другому. Если 1:0 на 70-й минуте — сомнительный результат, то 3:0 — совершенно ложный. При счете 1:0 «Челси» был лучшей командой весь второй тайм. Они внесли изменения, потому что при счете 1:0 чувствовали опасность, но мы пропустили второй мяч. Если бы счет стал 1:1, это была бы другая история, у них были бы проблемы. Решение выпустить Мартина Демикелиса было умным. За такие замены меня регулярно критикуют. Их полузащита испытывала проблемы. Вероятно, они должны были заканчивать матч вдевятером», – заявил португалец.