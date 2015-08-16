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    РФПЛ. «Локомотив» не смог распечатать ворота «Терека»

    В матче 5-го тура между «Локомотивом» и «Тереком» обе команды надеялись заработать нужные 3 очка. Москвичи рассчитывали выйти на второе место в турнирной таблице после того, как «Зенит» оступился в игре с «Краснодаром», а «Тереку» необходимо было выбираться с 12 места, которое позволяет за один тур опуститься в зону вылета. В итоге обе команды проявили рвение к победе, но забить так и не смогли. Игра же больше запомнилась очередными судейскими скандалами: тренерский штаб «Локомотива» уверен, что петербургский рефери Владислав Безбородов напрасно не стал показывать вторую желтую карточку Маурисио, а в конце матча и вовсе не назначил пенальти после того, как Родолфо завалил Шкулетича. В итоге на табло счет так и не изменился: 0:0.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Локомотив (Москва) - Терек (Грозный) - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов (Коломейцев, 69), Ндинга, Касаев (Майкон, 78), Самедов, Миранчук, Ниассе (Шкулетич, 81).

    Терек: Годзюр, Родолфо, Адилсон (Кузяев, 71), Маурисио, Садаев (Мбенге, 65), Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов (Пирис, 86), Рыбус, Уциев.

    Предупреждения: Логашов, 2; Маурисио, 26; Адилсон, 31; Семенов, 74; Чорлука, 84; Ндинга, 88.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 15:24
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +12

      Isakkobelini86 17 августа 2015, 07:26

      Самедов болото

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 16 августа 2015, 17:24

      Понравилась игра Локо за последние 2 года...
      То что ничья, ничего страшного...
      Рад за то что в родной команде налаживается игра, а результат придет.
      P.S. Питер на третьем месте смотрелся бы ржачно)))

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Joker Loko 16 августа 2015, 20:51

      По-прежнему нападение не блещет, но прогресс виден - и это очень радует.

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      Рейтинг: +13

      Gennad 16 августа 2015, 16:58

      Нормально...

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      Рейтинг: +28

      Spark333 16 августа 2015, 16:54

      Лохомотив сдулся ((( !

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      Рейтинг: +12

      АРТЕМ ЦСКА №1 16 августа 2015, 16:51

      Не понимаю как локо не забило......хорошие моменты были во втором тайме...а вот самедова надо было менять,провалил игру.....

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 16 августа 2015, 16:41

      Каким образом они могли победить?)))))

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 16 августа 2015, 16:23

      У МЕНЯ У ОДНОГО БЫЛО ЧУВСТВО БЕСПОМОЩНОСТИ ДВУХ СРЕДНЯКОВ????

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 16 августа 2015, 16:37

      Ты просто малолетний тролль с чувством безнаказанности и отсутствием элементарного школьного образования. Твой Спартак ниже Локо находится- он ниже середняков? (на твоем языке "средняков")

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 16 августа 2015, 16:09

      Ну и неплохо, хотя, честно говоря, желал успеха Локомотиву. Но учитывая что выскочки-середнячки, дважды липовый чемпион и левейший серебряный призёр, выскочили из-за, честно говоря, отвратительной игры Великого Зенита с настоящим серебряным призёром сезона 2014/2015 года, вперёд, то ничейный результат игры Локомотива с Тереком, с точки зрения расположения команд в турнирной таблице, устраивает.

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > Зенит 2015 16 августа 2015, 17:01

      КАК ЖЕ У ТЕБЯ ЖОПА ГОРИТ ЧТО ЦСКА ЛУЧШИЙ КЛУБ РОССИИ!!!!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > бомбардирушка 16 августа 2015, 21:24

      Это когда ЦСКА стал лучшим? Играть пусть научатся, потом и посмотрим. А кто на каком месте мне пофиг. Я делаю выводы "кто лучше" исходя из качества проведённых игр, а не что там в кабинетах придумают. Интересно, какое место занял бы ЦСКА, если Конифея заслуженно выгнали бы с поля и вручили ему дисквалификацию, игр так на шесть?

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 16 августа 2015, 16:07

      А почему не Терек не смог распечатать ворота?

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg > plusnindimon 17 августа 2015, 00:21

      свиньи в моде нынче

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      Рейтинг: +20

      Qweas 16 августа 2015, 15:49

      Даже и сказать нечего.
      Проводницы удивили!
      Уж у Терека то не смогли выиграть.

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