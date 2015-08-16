РФПЛ. «Локомотив» не смог распечатать ворота «Терека»

В матче 5-го тура между «Локомотивом» и «Тереком» обе команды надеялись заработать нужные 3 очка. Москвичи рассчитывали выйти на второе место в турнирной таблице после того, как «Зенит» оступился в игре с «Краснодаром», а «Тереку» необходимо было выбираться с 12 места, которое позволяет за один тур опуститься в зону вылета. В итоге обе команды проявили рвение к победе, но забить так и не смогли. Игра же больше запомнилась очередными судейскими скандалами: тренерский штаб «Локомотива» уверен, что петербургский рефери Владислав Безбородов напрасно не стал показывать вторую желтую карточку Маурисио, а в конце матча и вовсе не назначил пенальти после того, как Родолфо завалил Шкулетича. В итоге на табло счет так и не изменился: 0:0.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

Локомотив (Москва) - Терек (Грозный) - 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов (Коломейцев, 69), Ндинга, Касаев (Майкон, 78), Самедов, Миранчук, Ниассе (Шкулетич, 81).

Терек: Годзюр, Родолфо, Адилсон (Кузяев, 71), Маурисио, Садаев (Мбенге, 65), Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов (Пирис, 86), Рыбус, Уциев.

Предупреждения: Логашов, 2; Маурисио, 26; Адилсон, 31; Семенов, 74; Чорлука, 84; Ндинга, 88.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).