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    РФПЛ. «Локомотив» не смог распечатать ворота «Терека»

    В матче 5-го тура между «Локомотивом» и «Тереком» обе команды надеялись заработать нужные 3 очка. Москвичи рассчитывали выйти на второе место в турнирной таблице после того, как «Зенит» оступился в игре с «Краснодаром», а «Тереку» необходимо было выбираться с 12 места, которое позволяет за один тур опуститься в зону вылета. В итоге обе команды проявили рвение к победе, но забить так и не смогли. Игра же больше запомнилась очередными судейскими скандалами: тренерский штаб «Локомотива» уверен, что петербургский рефери Владислав Безбородов напрасно не стал показывать вторую желтую карточку Маурисио, а в конце матча и вовсе не назначил пенальти после того, как Родолфо завалил Шкулетича. В итоге на табло счет так и не изменился: 0:0.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Терек (Грозный) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов (Коломейцев, 69), Ндинга, Касаев (Майкон, 78), Самедов, Миранчук, Ниассе (Шкулетич, 81).

    Терек: Годзюр, Родолфо, Адилсон (Кузяев, 71), Маурисио, Садаев (Мбенге, 65), Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов (Пирис, 86), Рыбус, Уциев.

    Предупреждения: Логашов, 2; Маурисио, 26; Адилсон, 31; Семенов, 74; Чорлука, 84; Ндинга, 88.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 15:24
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    Комментарии (33)
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    plusnindimon
    1439730476
    А почему не Терек не смог распечатать ворота?
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    Зенит 2015
    1439730549
    Ну и неплохо, хотя, честно говоря, желал успеха Локомотиву. Но учитывая что выскочки-середнячки, дважды липовый чемпион и левейший серебряный призёр, выскочили из-за, честно говоря, отвратительной игры Великого Зенита с настоящим серебряным призёром сезона 2014/2015 года, вперёд, то ничейный результат игры Локомотива с Тереком, с точки зрения расположения команд в турнирной таблице, устраивает.
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439731429
    У МЕНЯ У ОДНОГО БЫЛО ЧУВСТВО БЕСПОМОЩНОСТИ ДВУХ СРЕДНЯКОВ????
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    Антибиотик
    1439732511
    Каким образом они могли победить?)))))
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    АРТЕМ ЦСКА №1
    1439733062
    Не понимаю как локо не забило......хорошие моменты были во втором тайме...а вот самедова надо было менять,провалил игру.....
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    Spark333
    1439733261
    Лохомотив сдулся ((( !
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    Gennad
    1439733502
    Нормально...
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    Joker Loko
    1439735043
    Понравилась игра Локо за последние 2 года... То что ничья, ничего страшного... Рад за то что в родной команде налаживается игра, а результат придет. P.S. Питер на третьем месте смотрелся бы ржачно)))
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    Isakkobelini86
    1439785617
    Самедов болото
    Ответить
    ologreds
    1694997386
    numo439193
    Ответить
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