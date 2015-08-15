Думбия: «Возвращение в «Рому» нереально»

Нападающий итальянской «Ромы» Сейду Думбия, перешедший на правах аренды в московский ЦСКА рассказал о том, почему решил покинуть римский клуб.

- Последние шесть месяцев были для меня тяжелыми и даже болезненными. Но это касалось только игры. Потому что за пределами поля я со всеми общался нормально. Никаких особенных проблем с людьми не было. Я не хочу возвращаться в прошлое. Что было, то было. Живу будущим.

- Когда закончится срок аренды, вы себе представляете возвращение в "Рому"?

- Нет-нет-нет! Не думаю, что это будет возможно! После того, что произошло в последние полгода, это нереально.