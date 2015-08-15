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    Думбия: «Возвращение в «Рому» нереально»

    Нападающий итальянской «Ромы» Сейду Думбия, перешедший на правах аренды в московский ЦСКА рассказал о том, почему решил покинуть римский клуб.

    - Последние шесть месяцев были для меня тяжелыми и даже болезненными. Но это касалось только игры. Потому что за пределами поля я со всеми общался нормально. Никаких особенных проблем с людьми не было. Я не хочу возвращаться в прошлое. Что было, то было. Живу будущим.

    - Когда закончится срок аренды, вы себе представляете возвращение в "Рому"?

    - Нет-нет-нет! Не думаю, что это будет возможно! После того, что произошло в последние полгода, это нереально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 15:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +801

      Dizgen 16 августа 2015, 22:23

      Скорее возвращайся

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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 16 августа 2015, 11:58

      и не надо возвращаться

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      Рейтинг: +10

      12Toti90 16 августа 2015, 10:04

      Леня явно выпустил его со Спартаком только для набора формы к Спортингу... по такой игре которую он показал можно было менять минут через 15 обратно!

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      Рейтинг: +24

      JustStop > 12Toti90 16 августа 2015, 11:03

      Почему же, дриблинг в порядке, взаимодействие ищется... Конечно, это не тот Думбия, который рвал Сити, но форму ещё наберёт!

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      Рейтинг: +10

      12Toti90 > JustStop 16 августа 2015, 12:22

      Я про то что Леня рискнул выпустить Думбия в дерби.... яб через 15 минут его поменял на Голована или Березуцкого... пользы в матче было бы больше.

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 16 августа 2015, 05:22

      а че с ним там делали на поле? :)

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      Рейтинг: +51

      Cskaz 15 августа 2015, 22:25

      Носорог оставайся у нас навсегда!!!!

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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Cskaz 16 августа 2015, 04:39

      Как Вагнер) Только без капризов)

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      Рейтинг: +16

      KryptoN 15 августа 2015, 22:24

      Тем более, теперь когда там Салах и Джеко клепают на двоих как надо, Сейду бы вообще не вставая с лавки провел сезон.

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      Рейтинг: +10

      armaggedon008 15 августа 2015, 18:50

      Спартаковцев опять нагнули, теперь болелы сидят тут и выплёскивают всю свою ненависть в комментах! АХахах, смешно наблюдать за этим! Забудьте про Спартак и его победы, их нет и не будет ещё долго, а ЦСКА всегда будет выше этого клуба! Вот так вот, можете больше не писать сюда, просто примите это как есть и болейте за ЦСКА!

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      Рейтинг: +801

      Dizgen > armaggedon008 16 августа 2015, 22:20

      цска чмошники

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 15 августа 2015, 16:07

      Чё? Не хотят итальяшки больше мигрантов и перебежчиков из Африки? И чем тебя там так обидели что возвращаться не хочешь? Гинер пока не придумал как тебя обратно забрать. Денюжку, полученную за трансфер, уже вложил в свои криминальные бизнес структуры, а чтобы забрать тебя обратно, нужно придумать как развести (читай кинуть) макаронников. Но там, к счастью, своя мафия есть. Могут и помешать.

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > Зенит 2015 15 августа 2015, 19:12

      как там ваш зенитушка ??? обосрался ????

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      Рейтинг: +387

      petlyra > бомбардирушка 16 августа 2015, 11:07

      Причем очень жидко.

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      Рейтинг: +10

      Yankees 15 августа 2015, 15:43

      Скок те там лет то 35?еще пятулю лет потопишь и в штаб коней тренерский

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