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    Думбия: «Возвращение в «Рому» нереально»

    Нападающий итальянской «Ромы» Сейду Думбия, перешедший на правах аренды в московский ЦСКА рассказал о том, почему решил покинуть римский клуб.

    – Последние шесть месяцев были для меня тяжелыми и даже болезненными. Но это касалось только игры. Потому что за пределами поля я со всеми общался нормально. Никаких особенных проблем с людьми не было. Я не хочу возвращаться в прошлое. Что было, то было. Живу будущим.

    – Когда закончится срок аренды, вы себе представляете возвращение в «Рому»?

    – Нет-нет-нет! Не думаю, что это будет возможно! После того, что произошло в последние полгода, это нереально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 15:18
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Yankees
    1439642615
    Скок те там лет то 35?еще пятулю лет потопишь и в штаб коней тренерский
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    Зенит 2015
    1439644054
    Чё? Не хотят итальяшки больше мигрантов и перебежчиков из Африки? И чем тебя там так обидели что возвращаться не хочешь? Гинер пока не придумал как тебя обратно забрать. Денюжку, полученную за трансфер, уже вложил в свои криминальные бизнес структуры, а чтобы забрать тебя обратно, нужно придумать как развести (читай кинуть) макаронников. Но там, к счастью, своя мафия есть. Могут и помешать.
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    armaggedon008
    1439653832
    Спартаковцев опять нагнули, теперь болелы сидят тут и выплёскивают всю свою ненависть в комментах! АХахах, смешно наблюдать за этим! Забудьте про Спартак и его победы, их нет и не будет ещё долго, а ЦСКА всегда будет выше этого клуба! Вот так вот, можете больше не писать сюда, просто примите это как есть и болейте за ЦСКА!
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    KryptoN
    1439666687
    Тем более, теперь когда там Салах и Джеко клепают на двоих как надо, Сейду бы вообще не вставая с лавки провел сезон.
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    Cskaz
    1439666747
    Носорог оставайся у нас навсегда!!!!
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    Kuban23
    1439691772
    а че с ним там делали на поле? :)
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    12Toti90
    1439708698
    Леня явно выпустил его со Спартаком только для набора формы к Спортингу... по такой игре которую он показал можно было менять минут через 15 обратно!
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    ФОКС АРМЕЙСКИЙ
    1439715509
    и не надо возвращаться
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    Dizgen
    1439753012
    Скорее возвращайся
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    ologreds
    1694997392
    numo439092
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