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    Бабаев: «Мы не знаем, что имел в виду Мутко, когда говорил, что РФС выкупит контракт Слуцкого»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что руководству клубу ничего не известно о намерении РФС выкупить контракт главного тренера команды Леонида Слуцкого в случае удачного выступления сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года

    Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что РФС постарается выкупить у ЦСКА контракт Слуцкого, если национальная команда сумеет выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

    «Мы не знаем, что имел в виду Виталий Мутко, когда говорил, что РФС выкупит контракт Слуцкого. Согласно договору, он должен отработать до конца отборочного цикла", - сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    15.08.2015 10:48
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 17 августа 2015, 17:55

      Да никто не знает - что имеет в виду Мутко, когда говорит.. Даже он сам.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 15 августа 2015, 14:35

      Показалось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 15 августа 2015, 13:35

      Это Мудко так мечтает!

      0
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