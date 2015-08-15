Бабаев: «Мы не знаем, что имел в виду Мутко, когда говорил, что РФС выкупит контракт Слуцкого»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что руководству клубу ничего не известно о намерении РФС выкупить контракт главного тренера команды Леонида Слуцкого в случае удачного выступления сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года

Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что РФС постарается выкупить у ЦСКА контракт Слуцкого, если национальная команда сумеет выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

«Мы не знаем, что имел в виду Виталий Мутко, когда говорил, что РФС выкупит контракт Слуцкого. Согласно договору, он должен отработать до конца отборочного цикла», – сказал Бабаев.