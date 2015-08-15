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    • Бабаев: «Мы не знаем, что имел в виду Мутко, когда говорил, что РФС выкупит контракт Слуцкого»

    Бабаев: «Мы не знаем, что имел в виду Мутко, когда говорил, что РФС выкупит контракт Слуцкого»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что руководству клубу ничего не известно о намерении РФС выкупить контракт главного тренера команды Леонида Слуцкого в случае удачного выступления сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года

    Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что РФС постарается выкупить у ЦСКА контракт Слуцкого, если национальная команда сумеет выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

    «Мы не знаем, что имел в виду Виталий Мутко, когда говорил, что РФС выкупит контракт Слуцкого. Согласно договору, он должен отработать до конца отборочного цикла», – сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    15.08.2015 10:48
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kara-mba
    1439634902
    Это Мудко так мечтает!
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    moment of Glory
    1439638529
    Показалось
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    Protosser
    1439823311
    Да никто не знает - что имеет в виду Мутко, когда говорит.. Даже он сам.
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    ologreds
    1694997394
    numo439062
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