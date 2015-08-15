Калиниченко: «Проблема «Спартака» – «стандарты». Как в атаке, так и в обороне»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко по итогам центрального матча 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) отметил, что ничья стала бы более закономерным результатом.

«Супер! Предыдущие дерби «Спартак» проводил вяло, безлико. А сейчас – никакой безнадеги, по самоотдаче к ребятам претензий нет. Бились не только за очки, но и за престиж клуба. Первый тайм смотрелся на одном дыхании. Обе команды не закрывались, играли в атаку. А во втором ЦСКА ожидаемо отдал инициативу, сделав ставку на быстрые контратаки. У «Спартака» моменты были, но уже преобладали эмоции. Минуте к 60-й все поднаелись, а замены – мимо кассы. Зе Луиш роль спасителя не вытянул, Давыдов вообще ничего не показал.

Возможно, я необъективен, но игра, на мой взгляд, была ничейная. Проблема «Спартака» – «стандарты». Как в атаке, так и в обороне. Бросается в глаза», – сказал Калиниченко.

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