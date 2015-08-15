Аленичев: «Меня беспокоит плохая реализация»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции после домашнего поражения от ЦСКА (1:2), заявил, что не разочаровался в схеме с тремя центральными защитниками.

«Ни в коем случае не разочаровался. Да, были ошибки в обороне, но в целом мы достойно выглядели. Не могу сказать, что это оптимальная схема. Будем варьировать. Вот вы смотрели Суперкубок? Сколько «Барселона» мячей пропустила? Четыре, и ещё мяча три «Севилья» не забила. Это при том, что там играют Пике, Альба, Маскерано, Алвес – все игроки сборных. У нас тоже есть проблемы в обороне, но больше меня беспокоит реализация», - сказал Аленичев.