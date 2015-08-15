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    Аленичев: «Меня беспокоит плохая реализация»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции после домашнего поражения от ЦСКА (1:2), заявил, что не разочаровался в схеме с тремя центральными защитниками.

    «Ни в коем случае не разочаровался. Да, были ошибки в обороне, но в целом мы достойно выглядели. Не могу сказать, что это оптимальная схема. Будем варьировать. Вот вы смотрели Суперкубок? Сколько «Барселона» мячей пропустила? Четыре, и ещe мяча три «Севилья» не забила. Это при том, что там играют Пике, Альба, Маскерано, Алвес – все игроки сборных. У нас тоже есть проблемы в обороне, но больше меня беспокоит реализация», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2015 01:54
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    Комментарии (4)
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    Диктор
    1439597037
    Ну да-форвардов надо бы поменять-хотя бы Мовсисяна-он уже не тот.
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    vest01
    1439608631
    Вам надо работать еще раз работать
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1439612173
    МОВС НЕ ТОТ...А ПРОМЕС С ЗЕ ЛУИШЕМ. КОСЯЧИЛИ НЕ МЕНЬШЕ...ЕСЛИ НЕ БОЛЬШЕ
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    ologreds
    1694997396
    numo439034
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