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    Таски: «Матч с ЦСКА покажет, способны ли мы бороться за золото»

    Защитник "Спартака" Сердар Таски поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках пятого тура премьер-лиги. Игрок считает, что такие встречи могут определить, способна ли его команда бороться за титул уже в этом сезоне.

    «В данный момент наш футбол доставляет мне большое удовольствие… Серьезно, я горжусь, что могу носить футболку такого великого клуба. И мне кажется, что мы способны вернуть болельщикам ощущение триумфа. Ощущение тех времен, когда «Спартак» брал один титул за другим и рядом с ним никто не стоял.

    У «Зенита» и ЦСКА более сыгранные команды, но если мы обойдемся без травм, то уже в этом сезоне поборемся с ними. По крайней мере мы навяжем им свою игру и не будем прятаться. Ближайшая игра с ЦСКА, как мне представляется, многое расставит по местам и даст ответ на вопрос, способны ли мы бороться за золото уже в этом сезоне»,- сказал Таски.

    Источник: Sports.ru

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    14.08.2015 07:51
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +365

      n272nm 14 августа 2015, 23:26

      Ну, вот... показали :))) Всех со светлым праздником :))

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 14 августа 2015, 18:26

      золото?!!!!! хаа, ну, ты и насмешил, провели 4 матча с командами низкого пошиба, а сучка запела!!

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК > Alex2712 14 августа 2015, 20:35

      ну да, краснодар ,рубин совсем низкого пошива!!!!
      Тол и дело крылья советов, анжи, амкар- кони то двигаются совсем с лидерами борясь...да, согласен

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2015, 18:17

      Ну в этом году про золото не думаю-все равно или Зенит или ЦСКА купят-но что команда на верном пути,это факт.В тройке будем,возможно и кубок возьмем-ну а в следующем году посмотрим.Хотя думаю ЦСКА сегодня натянем.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 14 августа 2015, 15:29

      Да-да :)))) Где-то я это уже слышал. Уже больше 10 лет. Как только мяско начинало борьбу за золото, так наступал эпический фейл. Для Спартака нет места кроме первого и тут хлоп... место находилось сразу. Уж вроде в этом году собрались отдышаться и начать строить команду по новой, без борьбы за чемпионство, но нет. Ребята таки не держат в себе. Мне вот интересно, как изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном, что у Таски, внезапно, обострились девичьи грезы. Пришел многоопытный тренер по фамилии Аленичев, чья команда успешно покинула ПЛ в прошлом чемпионате?! Вот реально интересно, какие такие радикальные изменения произошли, что мясу начало грезиться золото?!

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      Рейтинг: +90

      blackhorse 14 августа 2015, 14:57

      хохол?)

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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 14 августа 2015, 14:24

      2-1 победа Спартака

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 14 августа 2015, 14:13

      Согласен, не то что футболки цдка, цвета урины!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2015, 13:53

      Тоска от Таски опять как 15 лет уже все собираются и собираются за золотом

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 14 августа 2015, 13:44

      Ахах.место спартака шестое

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      Рейтинг: +10

      Borzzik 14 августа 2015, 13:44

      Ставлю на победу СПАРТАКА!!! Дома должный победить КОНЕЙ)))

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