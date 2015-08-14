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    • Таски: «Матч с ЦСКА покажет, способны ли мы бороться за золото»

    Таски: «Матч с ЦСКА покажет, способны ли мы бороться за золото»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках пятого тура премьер-лиги. Игрок считает, что такие встречи могут определить, способна ли его команда бороться за титул уже в этом сезоне.

    «В данный момент наш футбол доставляет мне большое удовольствие… Серьезно, я горжусь, что могу носить футболку такого великого клуба. И мне кажется, что мы способны вернуть болельщикам ощущение триумфа. Ощущение тех времен, когда «Спартак» брал один титул за другим и рядом с ним никто не стоял.

    У «Зенита» и ЦСКА более сыгранные команды, но если мы обойдемся без травм, то уже в этом сезоне поборемся с ними. По крайней мере мы навяжем им свою игру и не будем прятаться. Ближайшая игра с ЦСКА, как мне представляется, многое расставит по местам и даст ответ на вопрос, способны ли мы бороться за золото уже в этом сезоне»,– сказал Таски.

    Источник: Sports.ru

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    14.08.2015 07:51
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    Комментарии (38)
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    Наш Зенит 99
    1439549072
    Ахах.место спартака шестое
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    Garrincha58
    1439549616
    Тоска от Таски опять как 15 лет уже все собираются и собираются за золотом
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    Pravdin_V
    1439550797
    Согласен, не то что футболки цдка, цвета урины!
    Ответить
    Salamandr89
    1439551484
    2-1 победа Спартака
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    blackhorse
    1439553434
    хохол?)
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    n272nm
    1439555366
    Да-да :)))) Где-то я это уже слышал. Уже больше 10 лет. Как только мяско начинало борьбу за золото, так наступал эпический фейл. Для Спартака нет места кроме первого и тут хлоп... место находилось сразу. Уж вроде в этом году собрались отдышаться и начать строить команду по новой, без борьбы за чемпионство, но нет. Ребята таки не держат в себе. Мне вот интересно, как изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном, что у Таски, внезапно, обострились девичьи грезы. Пришел многоопытный тренер по фамилии Аленичев, чья команда успешно покинула ПЛ в прошлом чемпионате?! Вот реально интересно, какие такие радикальные изменения произошли, что мясу начало грезиться золото?!
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    Диктор
    1439565456
    Ну в этом году про золото не думаю-все равно или Зенит или ЦСКА купят-но что команда на верном пути,это факт.В тройке будем,возможно и кубок возьмем-ну а в следующем году посмотрим.Хотя думаю ЦСКА сегодня натянем.
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    Alex2712
    1439565974
    золото?!!!!! хаа, ну, ты и насмешил, провели 4 матча с командами низкого пошиба, а сучка запела!!
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    n272nm
    1439584014
    Ну, вот... показали :))) Всех со светлым праздником :))
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    ologreds
    1694997402
    numo438932
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