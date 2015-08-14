Таски: «Матч с ЦСКА покажет, способны ли мы бороться за золото»

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках пятого тура премьер-лиги. Игрок считает, что такие встречи могут определить, способна ли его команда бороться за титул уже в этом сезоне.

«В данный момент наш футбол доставляет мне большое удовольствие… Серьезно, я горжусь, что могу носить футболку такого великого клуба. И мне кажется, что мы способны вернуть болельщикам ощущение триумфа. Ощущение тех времен, когда «Спартак» брал один титул за другим и рядом с ним никто не стоял.

У «Зенита» и ЦСКА более сыгранные команды, но если мы обойдемся без травм, то уже в этом сезоне поборемся с ними. По крайней мере мы навяжем им свою игру и не будем прятаться. Ближайшая игра с ЦСКА, как мне представляется, многое расставит по местам и даст ответ на вопрос, способны ли мы бороться за золото уже в этом сезоне»,– сказал Таски.