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    С Маури и «Лацио» сняты обвинения в организации договорных матчей

    Судебные разбирательства в отношении бывшего капитана «Лацио» Стефано Маури и самого клуба прекращены по решению прокурора. С футболиста и клуба сняты все обвинения в причастности к организации договорных матчей.

    Напомним, что в 2013 году Маури получил шесть месяцев дисквалификации за то, что не сообщил властям о возможном договорном характере матча «Дженоа» - «Лечче», который состоялся в мае 2011 года.

    В 2014 году Маури было выдвинуто новое обвинение, и опять в деле фигурировал «Лечче». Речь шла о том, что Маури помог организовать договорной матч «Лечче» - «Лацио». Маури покинул римский клуб после окончания сезона-2014/15 как свободный агент.

    Источник: Football Italia

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    14.08.2015 00:58
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