С Иньестой и Месси все в порядке

Капитан и вице-капитан «Барселоны» Андрес Иньеста и Лионель Месси оправились после незначительных повреждений.

После матча за Суперкубок у лидеров каталонского клуба были определенные проблемы. Так, Иньеста был вынужден уйти с поля по ходу встречи из-за болезненного ушиба.

Но на сегодняшней тренировке оба футболиста работали в общей группе, и ожидается, что они смогут сыграть завтра против «Атлетика» в рамках Суперкубка Испании. На этом же занятии Жорди Альба, Неймар и Дуглас тренировались по индивидуальной программе, и их появления на поле в пятницу ожидать не стоит.