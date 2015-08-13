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    За оскорбления Безбородова Аруна получил дисквалификацию

    Полузащитник махачкалинского «Анжи» Лукман Аруна получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес судьи Владислава Безбородова в матче пятого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:3).

    «За оскорбительное поведение в сторону официальных лиц матча после матча «Анжи» — «Динамо» мы дисквалифицировали игрока махачкалинцев Аруну на два матча. Сам игрок на заседание не приехал, сославшись на здоровье», - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 16:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 14 августа 2015, 09:23

      Понять не могу как такого арбитра взяли судить еврокубки.Он же играть в футбол не дает да и вообще в фнл лучше арбитры чем он

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 августа 2015, 08:39

      А как оскорбил-то?

      -1
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      Рейтинг: +52

      MK-42 13 августа 2015, 20:58

      а если бы Безбородов оскорбил Аруну,то тут же началась бы такая буча.Снова ущемляют права чернокожих и всякая чепуха.

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      Рейтинг: +22

      liverpool-today 13 августа 2015, 19:59

      Что то Сёмин совсем составился раз после проигранного матча на судью гонит. Видимо судьи виноваты, что оборона проходной двор.

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      Рейтинг: +22

      liverpool-today > liverpool-today 13 августа 2015, 20:00

      Состарился

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      Рейтинг: +22

      liverpool-today 13 августа 2015, 19:57

      Интересно, а на каком языке он его оскорблял, судья всё понял.

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      Рейтинг: +28

      УРДАН 13 августа 2015, 19:55

      БЕЗБОРОДОВ ТЫ НЕ СУДЬЯ

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      Рейтинг: +7

      Temirayl05 13 августа 2015, 17:54

      Безбородова тоже надо отстранить, сам провоцировал игроков не правильным судейством!

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