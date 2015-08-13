За оскорбления Безбородова Аруна получил дисквалификацию

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Лукман Аруна получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбления в адрес судьи Владислава Безбородова в матче пятого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:3).

«За оскорбительное поведение в сторону официальных лиц матча после матча «Анжи» — «Динамо» мы дисквалифицировали игрока махачкалинцев Аруну на два матча. Сам игрок на заседание не приехал, сославшись на здоровье», - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.