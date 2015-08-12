Манчини настаивает на приобретении Перишича

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини настаивает на приобретении игрока «Вольфсбурга» Ивана Перишича. Наставник «нерадзурри» встретился с президентом клуба Эриком Тохиром и попросил вмешаться в ход переговоров, поскольку руководство «Вольфсбурга» ранее дало понять, что не желает расставаться с футболистом.



Ранее «Интер» предлагал за годичную аренду Перишича пять миллионов евро с правом последующего выкупом за 12 миллионов, однако немецкая сторона настаивает на сумме в 17 миллионов плюс три миллиона в качестве бонусов.