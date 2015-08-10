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    Балахнин вошел в тренерский штаб сборной России

    Бывший главный тренер «Сибири» Сергей Балахнин вошел в тренерский штаб сборной России. Он присоединился к команде в качестве «освобожденного тренера», приход которого анонсировал Виталий Мутко.
    «Предложение войти в тренерский штаб национальной сборной России я получил от Леонида Викторовича Слуцкого. Долго не раздумывал, потому что это очень почетная и ответственная работа. Безусловно, очень приятно, что главный тренер остановил свой выбор на мне. Буду смотреть матчи российского чемпионата, собирать информацию, заниматься анализом. Круг рабочих вопросов мне абсолютно понятен», – заявил Балахнин.

    Источник: РФС

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    10.08.2015 16:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      A.C.Милан 10 августа 2015, 17:28

      Колыванов? ОН вообще чего добился в качестве тренера?
      Слуцкий.Газаев больше нет авторитетных!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Genario 10 августа 2015, 17:21

      Удачи нашей сборной! Ждём только побед!

      0
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      Рейтинг: +12

      Михалыч22 10 августа 2015, 17:17

      Сергею Балахнину удачи на новой работе!!!!

      0
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 10 августа 2015, 17:15

      Сборную должен был тренировать Колыванов, Слуцкий это два шага назад!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      A.C.Милан > Pravdin_V 10 августа 2015, 17:29

      Колыванов? ОН вообще чего добился в качестве тренера?
      Слуцкий.Газаев больше нет авторитетных

      0
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