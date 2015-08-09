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    Смольников: «Считаю, победили заслуженно»

    Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников подвел итог прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Уфы».


    «В первом тайме у нас были моменты, которые надо было реализовывать. В частности, у меня. Если бы забили, было бы еще легче — они бы побежали, а нам это на руку. Но в любом случае считаю, что победили заслуженно. Верили до конца и хотели забить. Хорошо, что так получилось. Риск-то был и проиграть, но мы думали только о победе. Ее и добились».

    Напомним, в итоге «Зенит» одержал победу со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.08.2015 23:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 10 августа 2015, 08:27

      Аршавин - человек мало образованный (ЧМО). Это не оскорбление.
      P.S. Моя реакция на высказывание этого человека о российских тренерах.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 августа 2015, 00:37

      Кроме вас так никто не считает-клоун.

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      Рейтинг: +665

      Snerg 9 августа 2015, 23:44

      ага !* ВЫ ВСЕГДА ЗАСЛУЖЕННО ПОБЕЖДАЕТЕ*
      не смешил бы!

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