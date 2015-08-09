Смольников: «Считаю, победили заслуженно»

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников подвел итог прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Уфы».



«В первом тайме у нас были моменты, которые надо было реализовывать. В частности, у меня. Если бы забили, было бы еще легче — они бы побежали, а нам это на руку. Но в любом случае считаю, что победили заслуженно. Верили до конца и хотели забить. Хорошо, что так получилось. Риск-то был и проиграть, но мы думали только о победе. Ее и добились».