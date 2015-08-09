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    Онопко: «Думбия хочет вернуться в ЦСКА, вопрос решается»

    Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о том, что форвард итальянской «Ромы» Сейду Думбия принял решение не возвращаться в стан «армейцев».

    «Продолжаем искать нападающего. Был кандидат Аарон Оланаре из Китая, но с ним ситуация непонятна, так как он травмировался. Информации, что Думбия не хочет переходить, у меня нет. Напротив, он желает вновь оказаться в Москве. Будем ждать разрешения вопроса, хотелось бы снова его увидеть у нас», - заявил Онопко.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.08.2015 13:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 9 августа 2015, 15:16

      Гинер вас всех продаст, потом купит и опять продаст, но уже дороже)

      0
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 9 августа 2015, 14:46

      хотьбы,хотя Мусиньо неплохо проявляет себя

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 августа 2015, 14:36

      Сегодня крайний день заявки на ЛЧ, так что результата ждать недолго...

      0
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 9 августа 2015, 14:31

      А смысл продавать было?

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL > Наш Зенит 99 9 августа 2015, 15:28

      Хорошие деньги за него получили.Сейчас аренда за 4 с последующим выкупом за 6,а продали за 15.Чувствуешь разницу?

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий > SHMEL 9 августа 2015, 16:04

      а с Думбией были бы чемпионами а чемпионство превыше всего

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      Рейтинг: +193

      Cektor 9 августа 2015, 13:14

      ой, второй вагнер лав, сто раз уходил и сто раз возвращался

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