Онопко: «Думбия хочет вернуться в ЦСКА, вопрос решается»

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о том, что форвард итальянской «Ромы» Сейду Думбия принял решение не возвращаться в стан «армейцев».

«Продолжаем искать нападающего. Был кандидат Аарон Оланаре из Китая, но с ним ситуация непонятна, так как он травмировался. Информации, что Думбия не хочет переходить, у меня нет. Напротив, он желает вновь оказаться в Москве. Будем ждать разрешения вопроса, хотелось бы снова его увидеть у нас», - заявил Онопко.