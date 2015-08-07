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    Раньери готовится к борьбе за выживание

    Новый главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери полагает, что в этом сезоне команде будет еще сложнее удержаться в АПЛ, чем в предыдущем.

    В прошлом сезоне, когда «Лестером» руководил Найджел Пирсон, «лисы» спаслись, совершив впечатляющий рывок на финише чемпионата: из своих девяти последних матчей они выиграли семь. Это позволило команде покинуть подвал таблицы и финишировать на 14-ой позиции.

    «Второй сезон в Премьер-лиге сложнее первого», - говорит Раньери.

    «В последних восьми матчах прошлого сезона они были лучшей командой лиги», - добавил 63-летний специалист.

    Источник: BBC

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    07.08.2015 00:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 августа 2015, 00:47

      Ну так теперь уже знают на какой эмоциональной волне нужно подходить к матчам... Глядишь за 10-ку зацепятся...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 7 августа 2015, 00:26

      Лестер в том сезоне впечатлил!

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