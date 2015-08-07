Раньери готовится к борьбе за выживание

Новый главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери полагает, что в этом сезоне команде будет еще сложнее удержаться в АПЛ, чем в предыдущем.

В прошлом сезоне, когда «Лестером» руководил Найджел Пирсон, «лисы» спаслись, совершив впечатляющий рывок на финише чемпионата: из своих девяти последних матчей они выиграли семь. Это позволило команде покинуть подвал таблицы и финишировать на 14-ой позиции.

«Второй сезон в Премьер-лиге сложнее первого», – говорит Раньери.

«В последних восьми матчах прошлого сезона они были лучшей командой лиги», – добавил 63-летний специалист.

