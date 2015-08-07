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    Раньери готовится к борьбе за выживание

    Новый главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери полагает, что в этом сезоне команде будет еще сложнее удержаться в АПЛ, чем в предыдущем.

    В прошлом сезоне, когда «Лестером» руководил Найджел Пирсон, «лисы» спаслись, совершив впечатляющий рывок на финише чемпионата: из своих девяти последних матчей они выиграли семь. Это позволило команде покинуть подвал таблицы и финишировать на 14-ой позиции.

    «Второй сезон в Премьер-лиге сложнее первого», – говорит Раньери.

    «В последних восьми матчах прошлого сезона они были лучшей командой лиги», – добавил 63-летний специалист.

    Источник: BBC

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    07.08.2015 00:14
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Кукуха
    1438896368
    Лестер в том сезоне впечатлил!
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    ivanthebest
    1438897679
    Ну так теперь уже знают на какой эмоциональной волне нужно подходить к матчам... Глядишь за 10-ку зацепятся...
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    ologreds
    1694997460
    numo438053
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