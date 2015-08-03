Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Думаю, сборную возглавит Слуцкий»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время выступающий за «Кубань», поделился своим мнением о будущем национальной команды и причинах провала Фабио Капелло.
    – Почему у Капелло не получилось в сборной России?
    – Не знаю почему не получилось, в принципе первый цикл команда провела удачно и вышла в чемпионат мира, что было не так давно. Что произошло потом, мне трудно сказать, если честно. Это надо спрашивать у тех, кто был в команде и играл под его руководством.
    – Кто теперь возглавит сборную?
    – Я думаю что это будет российский специалист. На мой взгляд, Леонид Слуцкий, – сказал Аршавин.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 августа 2015, 14:49

      Андрюха нострадамусом подрабатывает, а его взяли играть в футбол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 23:43

      Эх,Андрей,тебе бы на битву экстрасенсов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 августа 2015, 20:01

      Уже все решено.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11