Аршавин: «Думаю, сборную возглавит Слуцкий»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время выступающий за «Кубань», поделился своим мнением о будущем национальной команды и причинах провала Фабио Капелло.

– Почему у Капелло не получилось в сборной России?

– Не знаю почему не получилось, в принципе первый цикл команда провела удачно и вышла в чемпионат мира, что было не так давно. Что произошло потом, мне трудно сказать, если честно. Это надо спрашивать у тех, кто был в команде и играл под его руководством.

– Кто теперь возглавит сборную?

– Я думаю что это будет российский специалист. На мой взгляд, Леонид Слуцкий, – сказал Аршавин.