Колосков: «40 команд на ЧМ — хороший PR-ход от Платини»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Мишель Платини в случае своего избрания на пост президента ФИФА увеличит количество участников Чемпионата мира по футболу до 40-ка.





«Платини уже такую идею высказывал, поскольку идет постепенное увеличение: 24 команды будут принимать участие на чемпионате Европы. Во-первых, увеличение до 40 команд – это неплохой PR-ход перед выборами. Сейчас Платини еще раз напомнил об этой идее, и получит дополнительные голоса. Во-вторых, это действительно целесообразно, поскольку уровень футбола в мире постоянно растет. Посмотрите, как здорово прибавляют чилийцы, эквадорцы, колумбийцы. В общем, увеличение – это разумно», – поведал Колосков. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!